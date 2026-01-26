Roma, evitato lo stesso copione dell’andata: col Milan il primo pareggio dopo 9 mesi

Per un attimo, allo Stadio Olimpico, è sembrato di assistere a un deja-vu. La Roma prende in mano la partita sin dai primissimi minuti di gioco, schiaccia il Milan nella propria metà campo e costruisce una mole impressionante di occasioni da gol, senza però riuscire a finalizzare. Proprio come all’andata, sono invece i rossoneri a colpire alla prima vera opportunità: se a San Siro fu il contropiede finalizzato da Pavlovic a gelare i giallorossi, nel match di ritorno è un altro difensore, De Winter, a sbloccare il risultato. La trama sembra ricalcata in ogni dettaglio, compresa l’occasione dal dischetto del rigore, per rimettere tutto in equilibrio. Ma qui arriva il colpo di scena: dove a novembre sbagliò Dybala, questa volta Pellegrini segna e firma l’1-1.

Beffa dunque evitata, anche se resta il rammarico di non aver sfruttato uno dei migliori primi tempi visti in stagione. Nel post partita, Gasperini ha sottolineato proprio questo aspetto: “C’è rammarico, sì, però per come si era messa a un certo punto siamo contenti del pareggio. Abbiamo fatto una buona prestazione, contro il Milan che è secondo in campionato. Usciamo da qui con tanta fiducia”. Dello stesso avviso è anche Gianluca Mancini, che in conferenza stampa ha parlato di una Roma più in crescita rispetto alla gara d’andata e ha ammesso di lasciare il campo con sensazioni nettamente migliori.

Il gol di Pellegrini, inoltre, sancisce il primo pareggio stagionale della Roma. Il segno X mancava infatti dal derby del 13 aprile scorso: poco più di nove mesi, 288 giorni e 36 partite dopo, i giallorossi interrompono una lunga serie fatta esclusivamente di vittorie o sconfitte. Un punto che pesa anche in classifica: complice la sconfitta del Napoli contro la Juventus, la squadra di Gasperini aggancia proprio i partenopei a quota 43 punti e li supera al terzo posto grazie a una migliore differenza reti.