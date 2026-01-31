Sassuolo, una vittoria per fare il salto: la parte sinistra della classifica dista solo tre punti

Novanta minuti che potrebbero significare parte sinistra della classifica. Il Sassuolo scenderà in campo questo pomeriggio in quel di Pisa, gara comunque molto insidiosa, per cercare i tre punti che potrebbero portare il team di Fabio Grosso ad agganciare l'Udinese, formazione che al momento occupa la decima piazza in classifica. La stagione dei neroverdi è molto buona, considerando anche il fatto che sono ritornati in Serie A dopo solo un anno di cadetteri, ma è stata comunque caratterizzata da momenti di discontinuità che li hanno portati al momento, come si suol dire, a metà del guado.

Decimo posto distante solo tre punti

Certamente l'obiettivo primario resta il mantenimento della categoria ma uno sguardo davanti a questa classifica può essere dato. La parte sinistra infatti è soltanto a tre punti, rappresentata dai bianconeri friulani che lunedì scorso hanno superato 3-1 il Verona al "Bentegodi" ma che in questo turno li vedrà impegnati fra le mura amiche contro la Roma lunedì sera.

A caccia di continuità

Servirebbe un po' di continuità. Cosa che è mancata nella prima parte di stagione. Il Sassuolo infatti ha vinto venerdì sera in casa contro la Cremonese per 1-0 ponendo fine ad una serie negativa in cui aveva raccolto tre punti in sette partite ed interrompendo un digiuno di vittorie che mancava da un mese e mezzo, 3-1 sulla Fiorentina del 6 dicembre scorso.