La Fiorentina comunica: "I funerali di Commisso a New York. Una messa anche a Firenze"

La Fiorentina comunica: "I funerali di Commisso a New York. Una messa anche a Firenze"
© foto di Federico De Luca 2025
Tommaso Bonan
ieri alle 23:56Serie A
Tommaso Bonan

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina e Mediacom - l'impero delle comunicazioni fondato da Rocco Commisso - hanno reso note le disposizioni per le visite e le esequie del presidente viola, scomparso nelle ultime ore all'età di 76 anni. L'ultimo saluto a Commisso avverrà negli Stati Uniti, ma è in programma una messa di commemorazione anche nel cuore di Firenze, con data ancora da definire. La messa funebre si terrà mercoledì alle 10 del mattino alla St. Patrick's Cathedral, sulla Fifth Avenue a New York, poi la sepoltura il giorno stesso alle ore 13.30 al Maryrest Cemetery & Mausoleum, a Mahwah.

Di seguito il comunicato con i dettagli:

Prima visita
Lunedì, 19 gennaio, 2026
4.00 Pm - 8:00 Pm
Vander Plaat - Vermeulen Memorial Home
530 High Mountain Road
Franklin Lakes NJ 07417

Seconda Visita
Martedì 20 gennaio 2026
4.00 Pm - 8:00 Pm
Vander Plaat - Vermeulen Memorial Home
530 High Mountain Road
Franklin Lakes NJ 07417

Messa Funebre
Mercoledì 21 gennaio 2026
10:00 AM
St' Patrick's Cathedral
631 Fifth Avenue
New York, Ny 10022

Sepoltura
Mercoledì 21 gennaio 2026
1.30 PM
Maryrest Cemetery & Mausoleum
770 Darlington Ave
Mahwah, NJ 07430

Messa di commemorazione in Italia (la data sarà definita in seguito)
Duomo di Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Piazza del Duomo, 50122 Firenze, Italy

