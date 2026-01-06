La Fiorentina pronta a sfoltire la propria rosa: ai dettagli la trattativa tra Richardson e il Nizza

Dopo l'acquisto di Manor Solomon, già decisivo al debutto contro la Cremonese, la Fiorentina guarda anche alle cessioni, per rivoluzionare una rosa e centrare la salvezza. I viola sono pronti a sfoltire il centrocampo e il primo nome che saluterà dovrebbe essere quello di Amir Richardson, messo ai margini e neanche convocato nelle ultime gare dopo un'intervista fatta a L'Equipe in cui il giocatore lamentava il proprio scarsissimo utilizzo, auspicando di andarsene al Nizza.

Auspici che dovrebbero ben presto diventare reali perché Sky Sport riferisce come il calciatore sia ormai ad un passo dal ritorno nella città dov'è nato e nel club per cui ha militato tra il 2012 e il 2019, prima di passare - sempre in Ligue 1 - prima al Le Havre e poi allo Stade Reims. Il Nizza dovrebbe aver definitivamente battuto la concorrenza del NEOM, club saudita altrettanto interessato al marocchino, ed è pronto a risolvere gli ultimissimi dettagli per la fumata bianca.

Intanto la Fiorentina si prepara a salutare anche Tommaso Martinelli. I viola hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per il prestito secco fino a giugno del giovane portiere classe 2006 e oggi è previsto il suo arrivo a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto (QUI i dettagli).