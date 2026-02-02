Bayern Monaco, altro addio giovanile: fumata bianca per Felipe Chavez al Colonia
Secondo quanto riportato da Sky DE, il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo totale con il Colonia per il trasferimento di Felipe Chavez. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma i bavaresi hanno voluto tutelarsi mantenendo un'opzione di contro-riscatto a proprio favore.
Il centrocampista diciottenne ha già sostenuto e superato le visite mediche propedeutiche al trasferimento. Chavez si trova già a Colonia, pronto a iniziare questa nuova avventura con la maglia dei Billy Goats.
