Upamecano ha scelto il rinnovo col Bayern, che abbandona la pista Schlotterbeck del Borussia

Dayot Upamecano ha sciolto le riserve e ha accettato di prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco, fa sapere oggi la Bilda. La firma del difensore francese è attesa in settimana e mette fine a mesi di speculazioni sul suo futuro, garantendo a Vincent Kompany una colonna fondamentale per la propria difesa.

L'imminente rinnovo ha cambiato i piani del club sul mercato: l'interesse per Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund è infatti tramontato. Con la permanenza di Upamecano e le altre opzioni in rosa, l'acquisto del centrale tedesco è ora considerato superfluo dalla dirigenza bavarese.

Il futuro del reparto arretrato potrebbe ora passare dalla cessione di Kim Min-jae. Il Bayern valuterà le offerte per il coreano con l'obiettivo di reinvestire il ricavato su un profilo giovane e di talento, a meno che l'ex Napoli non decida di restare per giocarsi le sue carte. Sul centrale classe '96 di piede mancino non mancano gli interessamenti di alcune grandissime realtà del calcio europeo, alla ricerca di un nuovo innesto per la loro retroguardia. Si è parlato di Atletico Madrid in Spagna e di Chelsea in Inghilterra, ma è facile pensare che alcune delle big italiane possano farci un pensiero molto concreto in estate, visto il rendimento avuto in Serie A dall'ex Napoli.