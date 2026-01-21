La Juventus ritrova Mourinho. La top 5 degli attacchi ai bianconeri di Mou

Il Benfica insegue con le unghie e coi denti un posto ai play-off di Champions League. C'è José Mourinho sulla strada della Juventus, e quella tra lo Special One è i bianconeri è una storia lunghissima di attacchi, frecciate, provocazioni, sfide.

Il gesto del 'Triplete' allo Stadium

Nell'ottobre 2018, da allenatore del Manchester United, dopo una vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juventus all'Allianz Stadium, Mourinho ha provocato i tifosi bianconeri portandosi la mano all'orecchio. Interrogato sul gesto, ha risposto: "Hanno insultato la mia famiglia, la mia Inter, e ovviamente, come si dice in portoghese, 'intelligentemente', ho pensato a loro. Ho fatto il gesto perché volevo sentire di più. Forse la gente con la cultura del calcio, la cultura italiana, dimentica che l'Inter è l'unica squadra in Italia ad aver fatto il Triplete".

"Zeru Tituli

Nel 2009, in risposta a critiche e al dibattito sugli scudetti (in particolare quelli revocati alla Juventus post-Calciopoli), Mourinho coniò la celebre frase: "Loro [la Juventus, ndr] hanno zero tituli. Zero. Non uno, zero. E dopo dicono 'noi abbiamo vinto'. Ma se tu hai zero tituli, io ho vinto tanto, e voi avete zero tituli".

"L'area di rigore della Juventus è di 25 metri"

Mourinho la pronunciò (e la fece evolvere in diverse varianti) durante il suo biennio nerazzurro, per ironizzare su presunti rigori generosi concessi alla Juventus in Serie A. Il riferimento era a episodi controversi in cui l’area di rigore bianconera sembrava 'allargarsi' magicamente fino a 25 metri per favorire i padroni di casa. La battuta divenne immediatamente virale: magliette, meme, cori da stadio.

La frecciata a Cobolli Gigli

Prima di una sfida contro la Juventus, il presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli dichiarò fiducia assoluta nella vittoria. Mourinho rispose gelido: "L'ultima volta che un presidente ha detto di essere sicuro di vincere ha perso. Era un Porto-Benfica… Non conosco quello della Juve e non mi interessa più di tanto quello che ha detto". Classico Mou: sminuire l’avversario prima ancora di scendere in campo, creando pressione psicologica.

L'attacco a Ranieri

All'inizio della stagione 2008/09, quando Ranieri allenava la Juventus reduce dalla Serie B, Mourinho rispose a una dichiarazione del tecnico romano con sarcasmo puro: "Ranieri ha comunque ragione per quello che dice: io sono esigente con me stesso e ho bisogno di vincere per avere sicurezza. Lui ha vito... Una Supercoppa, una coppetta". Sottinteso: i successi di Ranieri erano "di Serie B" rispetto al palmarès europeo di Mou. Anni dopo i due si riappacificarono.