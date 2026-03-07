Juventus-Pisa 4-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (1' st Kelly); McKennie, Locatelli, Thuram (32' st Koopmeiners), Cambiaso; Conceiçao (32' st Miretti), Yildiz (38' st Kostic); David (1' st Boga). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti
Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi (31' st Stojilkovic), Caracciolo, Coppola; Leris (15' st Cuadrado), Aebischer, Marin (15' st Loyola), Hojholt (15' st Piccinini), Angori; Moreo, Durosinmi (31' st Iling Jr). A disp.: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akisanmiro, Touré, Stengs, Albiol. All.: Hiljemark
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 9' st Cambiaso, 20' st Thuram, 30' st Yildiz, 48' st Boga
Ammoniti: Marin (P), Leris (P), Caracciolo (P), Bremer (J)