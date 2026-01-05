Coppa d'Africa, boom Osimhen-Lookman: Mozambico out, Nigeria ai quarti da miglior attacco

Il Mozambico è stato letteralmente stracciato dalla Nigeria nella fase a eliminazione diretta. Figuraccia dei Mambas, schiacciati 4-0 dalle Super Eagles e dal duo magico Osimhen (2 gol) e Lookman (1 gol e 1 assist), nonostante lo screzio tra i due all'ora di gioco.

Il miglior attacco del torneo continentale però manda un messaggio forte e chiaro alle rivali già qualificate ai quarti di finale e al prossimo turno la truppa del CT Chelle sfiderà la vincente tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo.

Il risultato

Nigeria - Mozambico 4-0

20' Lookman (N), 25' Osimhen (N), 47' Osimhen (N), 75' A.Adams (N)

Formazioni ufficiali

Nigeria (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Bruno; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman, Osimhen, Akor Adams.

A disposizione: Akinsanmiro, Awaziem, Chukwueze, Dele-Bashiru, Ejuke, Lawal, Mohammed, Nnadi, Obasogie, Ogbu, Onauchu, Onyedika, Simon, Uzoho, Zaidu.

Allenatore: Chelle.

Mozambico (4-2-3-1): Siluane; Bruno Langa, Reinildo Mandava, Mexer, Calila, Guimarães, Amade, Domingues, Geny Catamo, Bangal, Witi.

Allenatore: Conde Chiquinho.

I RISULTATI DI OGGI

Egitto - Benin 3-1 (d.t.s.)

69' Attia (E), 83' Dossou (B), 97' Ibrahim (E), 120'+4 Salah (E)

