La Roma mette le ali: Gasperini accontentato, in arrivo Zaragoza. Tutti i dettagli dell'affare

La Roma ha individuato in Bryan Zaragoza il rinforzo giusto per il reparto offensivo e nelle ultime ore ha impresso l’accelerata decisiva. L’operazione, costruita in tempi rapidissimi per soddisfare le indicazioni di Gian Piero Gasperini, è ormai in fase di definizione con il Bayern Monaco.

I giallorossi sono allo scambio dei documenti per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nell’intesa rientra anche un indennizzo per il Celta Vigo, che aveva il giocatore in prestito e verrà compensato per l’interruzione anticipata dell’accordo.

La formula prevede l’obbligo di riscatto legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League. Una chiusura attesa a breve che consegnerà a Roma un profilo funzionale al nuovo progetto tecnico. A riferirlo è Fabrizio Romano.