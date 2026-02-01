Roma, arriva il sì di Zaragoza: manca solo l'accordo con il Bayern Monaco, le ultime

Come anticipato dalla redazione di TMW, la Roma sta tentando un ultimo colpo per potenziare il parco attaccanti di Gasperini e avrebbe individuato in Bryan Zaragoza il candidato ideale. Le trattative per portarlo nella Capitale sono state avviate con il Bayern Monaco, ma nelle ultime ore sono giunte novità importanti.

Infatti, come riferito da Sky Sport, il club giallorosso è intenzionato a chiudere l'affare quanto prima: in mattinata sono andati in scena nuovi contatti telefonici tra i club per cercare di raggiungere un'intesa sul trasferimento dell'esterno d'attacco spagnolo classe 2001 in prestito al Celta Vigo (26 presenze, 2 gol e 5 assist stagionali). Robinio Vaz e Malen non basterebbero al tecnico della Roma, che vorrebbe maggiore imprevedibile là davanti e Zaragoza in tal senso fa al caso dell'ex allenatore dell'Atalanta.

Secondo l'emittente satellitare, le pretese dei bavaresi per cedere Zaragoza restano alte in termini economici, ma la Roma sta provando a mettere in atto un'operazione sostenibile, con una formula predisposta al caso e condizioni che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. Si cerca l'accordo finale nelle prossime ore, ma nella notte i giallorossi hanno incassato il sì del giocatore, che attenderebbe ora solo il via libera del Bayern Monaco a mettersi in viaggio direzione Capitale.