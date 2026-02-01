Roma, sprint finale per Bryan Zaragoza: l'intesa col Bayern Monaco è vicinissima

La Roma continua a spingere forte sul fronte Bryan Zaragoza. I giallorossi stanno portando avanti il dialogo con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino (il giocatore è in prestito al Celta Vigo), per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che può entrare presto nella fase conclusiva.

Il nodo resta la struttura dell’accordo: la Roma punta a chiudere con un prestito che preveda un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Proprio su questi parametri si concentra il lavoro delle parti, che nelle ultime ore hanno ridotto sensibilmente le distanze. La sensazione è che il traguardo sia ormai vicino, con margini concreti per arrivare alla fumata bianca.

Se l’intesa verrà formalizzata, l'ala classe 2001 potrà iniziare una nuova avventura nella Capitale, entrando nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Un rinforzo che la Roma considera strategico per completare il reparto e alzare il tasso di qualità della rosa. Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa potrà essere definitivamente chiusa.