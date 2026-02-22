Live TMW Roma, Pisilli: "Il lavoro con Gasp sta dando i suoi frutti"

Al termine di Roma-Cremonese, è il giallorosso Pisilli a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto hai lavorato sul tiro? Quanto ti aiuta Gasperini?

"Cerco di migliorare su tutto, compreso il tiro. Conosciamo la storia del mister, abbiamo assimilato i suoi concetti e il lavoro dà i suoi frutti. Lo seguiamo e andiamo dritti per la nostra strada".

Quanto ti aiuta giocare di più? Cosa hai rubato con gli occhi ai compagni?

"Sto giocando di più, sono contento. Quando giocavo meno, ho provato a migliorare me stesso e rubare cose ai compagni: tipo, dovevo essere un giocatore più maturo".

Quanto sono importanti i giovani nel gruppo? Pensi a Roma-Juventus?

"Siamo importanti quando aiutiamo la squadra, è questo l'importante: possiamo dare freschezza, ma ci sono anche lati negativi. Jan e Venturino sono entrati molto bene, diamo tutti il massimo e ci vogliamo migliorare allenandoci al 100%. Sulla Juve, c'è una settimana per prepararla: seguiremo quanto ci dirà il mister".

23.34 - Termina la conferenza stampa.