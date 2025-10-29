La Roma trova il raddoppio con un gran gol di Dovbyk: è 2-0 con il Parma a 10' dalla fine
Secondo gol in campionato per Artem Dovbyk, che mette in ghiaccio la gara all'Olimpico tra Roma e Parma. L'ucraino è bravo a difendere un pallone sporco che gli arriva in area e a trafiggere Suzuki con un sinistro chirurgico. 2-0 in favore dei padroni di casa quando mancano 10 minuti al termine del match.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
