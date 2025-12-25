La Roma vuole rivoluzionare l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini

La Roma prepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista del mercato di gennaio e guarda con decisione alla Premier League e alla Liga per rinforzare il reparto offensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, centravanti del Manchester United, che spinge per tornare in Italia.

Il club giallorosso valuta l’operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato, legato al raggiungimento di obiettivi importanti, come ad esempio la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, però, lo United non ha ancora aperto alla cessione: i Red Devils vorrebbero trattenere l’olandese anche perché due attaccanti sono impegnati in Coppa d’Africa, riducendo le alternative offensive.

Parallelamente, la Roma ha avviato i contatti anche per Giacomo Raspadori. L’attaccante, oggi all’Atletico Madrid, ha trovato poco spazio ma non sta forzando la mano per partire. La dirigenza, però, non considera Raspadori un’alternativa a Zirkzee: l’obiettivo è provare a prenderli entrambi.

Terza pista calda è quella che porta a Beto dell’Everton. In questo caso potrebbe prendere forma un scambio con Artem Dovbyk, favorito anche dal fatto che Roma ed Everton hanno la stessa proprietà. Lo riporta Sky.