Gosens concentrato sulla Fiorentina: "Verona per salvarci, ci arriveremo prontissimi"

Nella giornata di oggi la Fiorentina si è allenata di fronte ai propri tifosi per una sessione di allenamento a porte aperte al Viola Park, che ha visto accorrere circa 2000 sostenitori della squadra viola sulle tribune del centro sportivo.

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della seduta: "L'allenamento di oggi è stata cosa importante che serviva in questo momento per il rush finale. Così tanta gente presente fa capire quanto i tifosi tengano a noi. Dobbiamo stare tutti uniti adesso, quello di oggi è un segnale forte. E’ uno stimolo in più per noi per far bene in campionato e andare avanti in Conference".

Quindi Gosens prosegue e conclude, concentrandosi già sull'appuntamento al quale è attesa la Fiorentina, che alla ripresa della Serie A sarà ospite sul campo dell'Hellas Verona per una sorta di spareggio salvezza: "A Verona sarà una partita fondamentale contro una concorrente diretta: vincere lì vorrebbe dire fare un passo in avanti verso la salvezza. Sono certo che arriveremo prontissimi alla partita, abbiamo lavorato bene in settimana: le ultime gare ci sono servite molto a livello di fiducia. La testa è importante e ottenere risultati positivi ci dà forza in campo. Abbiamo ritrovato leggerezza però occhio: non siamo ancora fuori dalla zona pericolosa. C'è da lottare fino alla fine".