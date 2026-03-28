Keinan Davis rivela: "Prendevano in giro, ma Runjaic mi ha scelto davanti a tutti"

L'attaccante dell'Udinese, Keinan Davis, nel corso dell'intervista rilasciata a The Athletic ha parlato dell'esplosione avuta in questa stagione. In particolare con riferimento ad una scenetta di inizio stagione. "Eravamo in cinque attaccanti: io, Bayo, Adam Buksa, Iker Bravo e Idrissa Gueye", ricorda Davis. "Poi, all'inizio della stagione, durante una riunione, Runjaic ha detto davanti a tutti: 'Keinan è il mio attaccante numero uno''.

Insomma, un'iniezione di fiducia non da poco: "Quando ero più giovane, avevo paura di non esprimermi, ma quando ho sentito Runjaic dire questo pensavo: 'Sì, sono l'attaccante numero uno'. Alcuni dei compagni prendevano in giro, ma io sapevo che dovevo dimostrare al mister che aveva ragione, e persino dimostrarlo a me stesso".

Poi ha aggiunto: "Sono stato infortunato tutto il tempo nelle mie prime due stagioni qui. Fin troppo. Quindi l'estate scorsa, sono andato a Ibiza con uno degli allenatori, Jordi (Garcia), e tutto ciò che abbiamo fatto è stato lavorare sulle gambe: corsa e forza delle gambe. Non ho fatto la parte superiore del corpo, è una cosa che ho tagliato. Quando ho fatto la parte superiore del corpo, tendevo a diventare abbastanza grande molto rapidamente, quindi questo avrebbe potuto mettere peso extra sulle mie gambe, che non potevano gestire".