Milan, c'è anche Kean nel casting per l'attacco: occhio allo scambio con Santiago Gimenez

Claudio Raimondi, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, ha parlato delle possibili mosse del Milan in attacco durante un’intervista rilasciata a MilanNews.it. Tra i nomi sul tavolo, ci sono il Piano A Mateo Retegui e il Piano B Moise Kean, oltre alla terza scelta Santiago Castro. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in merito:

"Partiamo dai nomi più complicati. Primo: Retegui. La sua non è una trattativa normale, anche perché c'è di mezzo la situazione bellica in Medio Oriente e molti operatori di mercato stanno cercando di capire se ci sarà un esodo da quelle zone. Certo, Retegui guadagna 20 milioni di euro bonus compresi e a quelle cifre la trattativa è proibitiva, ma se ci dovessero essere aperture... Però i contatti ci sono. Piano B più Kean, che Allegri ha già allenato; occhio ad uno scambio con Santiago Gimenez. Terza pista è Castro del Bologna, anche se Italiano non vorrebbe privarsene. Vlahovic, invece, è sempre più complicato perché va verso il rinnovo con la Juventus".