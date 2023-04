La Salernitana punta Adli. E per il Milan potrebbe aprirsi la pista che porta a Mazzocchi

La Salernitana, in vista della prossima stagione, proverà ad aggiungere qualità alla rosa di Paulo Sousa e come vi abbiamo raccontato uno dei primi nomi è quello di Yacine Adli del Milan. Un'operazione che potrebbe interessare anche al giocatore che già conosce l'allenatore portoghese e che aprirebbe ai rossoneri una possibilità di mercato legata a Pasquale Mazzocchi: l'esterno, scrive Tuttosport, piace ai rossoneri anche per la sua duttilità. In quel caso, anche Ballo-Touré finirebbe sul mercato per fare spazio al giocatore della Salernitana.