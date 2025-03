Lautaro diventa il miglior marcatore in Champions dell'Inter, superato Mazzola: "Provo orgoglio"

A segno per la terza partita di fila in Europa, Lautaro Martinez segna per l'Inter anche negli ottavi di Champions sul campo del Feyenoord. L'argentino è ora il miglior marcatore nerazzurro nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League con 18 reti, quattro in più di Adriano e una in più della leggenda Mazzola.

Eletto MVP della gara in trasferta contro gli olandesi, vinta 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, lo stesso Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto contento di questa vittoria, perché l'Inter ha dimostrato ancora una volta che il gruppo può coprire le difficoltà. Una bella vittoria in un ambiente difficile e in uno stadio molto caldo".

E' la Champions è il vero obiettivo stagionale dell'Inter? "Non posso dire questo, pensiamo partita per partita. Oggi abbiamo dato un grande segnale. Sono mesi che giochiamo ogni due o tre giorni, ma noi difendiamo sempre la nostra maglia e daremo sempre il massimo per la maglia".

Sei diventato il miglior marcatore dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League. "Provo orgoglio, non me lo sarei mai immaginato. Ho lavorato e sudato tantissimo. La gente sa quello che ho passato, tutto sacrificio e merito del lavoro. Devo continuare e lavorerò al massimo perché voglio di più",

Ma vorresti continuare a vita con la maglia dell'Inter? "Certo che sì, qua sono felice. Ogni giorno mio sveglio con la voglia di andare al campo. E anche la mia famiglia è felice".