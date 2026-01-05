Lavelli ricorda il suo esordio: "Inter, ho provato emozioni infinite. Nonno, è per te"

Nella partita perfetta dell'Inter di Cristian Chivu, che ha dominato e battuto 3-1 il Bologna, c'è anche quella di Matteo Lavelli, giovane attaccante che ha debuttato in prima squadra proprio ieri e ha voluto affidare al suo profilo Instagram un commento di come fosse andata la sua giornata: "Una serata indimenticabile che mi ha regalato un esordio in serie a con la squadra dove sono cresciuto. Emozioni infinite ma tanta voglia di migliorarmi ancora. Ringrazio infinitamente società e compagni per questa occasione. Nonno questo è per te❤️. FORZA INTER SEMPRE".

Tornando al match, l'Inter lo ha condotto dall'inizio alla fine e solo Ravaglia ha permesso al Bologna che il passivo non diventasse più pesante. Il portiere rossoblù infatti ha compiuto almeno 7 interventi decisivi e in un caso, quando Lautaro si è ritrovato a porta vuota, è stato salvato dalla traversa. Ora il Milan è tornato a inseguire a un punto di distanza e il Napoli invece è a due lunghezze.