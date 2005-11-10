Zaccagni si è ripreso la Lazio ma forse ancora non l'Italia: Mancini può lasciarlo di nuovo fuori

Il pallone è tornato a parlare la lingua di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio sembra aver ritrovato brillantezza, personalità e incisività sotto la gestione Gattuso, come dimostrato dalla prestazione al Mapei Stadium contro il Sassuolo dove ha trovato un gol e due assist, per un totale di tre partecipazioni alle reti biancocelesti. I numeri certificano il momento d'oro: cinque assist in campionato, che ne fanno il miglior suggeritore della Serie A. Otto, invece, le partecipazioni complessive alle marcature, al pari di Noslin. Un rendimento che ricorda quello delle ultime grandi stagioni di Luis Alberto.

Il nodo rigori

Non mancano, però, le note stonate. Zaccagni ha fallito due degli ultimi tre calci di rigore, contro Napoli e Sassuolo, interrompendo una serie di cinque trasformazioni consecutive. Al Mapei Turati gli ha negato la gioia del gol dal dischetto, evidenziando un problema che Gattuso potrebbe affrontare valutando una nuova gerarchia, con Taylor già indicato in estate come alternativa. Intanto, contro il Cagliari, prossimo avversario della Lazio, il capitano cercherà di confermare il momento positivo.

Ancora out dalla Nazionale?

La rinascita in biancoceleste potrebbe non bastare per riconquistare la Nazionale. Come riferito da Il Messaggero, Zaccagni rischia infatti di rimanere fuori anche dalle prossime convocazioni per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio. Le scelte di Mancini sembrano orientate anche verso profili più giovani, in ottica dei prossimi appuntamenti internazionali. Un paradosso per il miglior assistman del campionato: protagonista con la Lazio, ma ancora lontano dalle gerarchie azzurre.