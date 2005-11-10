Il top player della Roma? Totti sceglie Gasperini: "Con lui può competere per lo scudetto"

Questa è una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? A rispondere alla domanda è direttamente Francesco Totti, presente come ambassador della Serie A in occasione stamani del lancio del nuovo album Calciatori Panini. "È una Roma che può competere per lo scudetto. Sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, ma la Roma può dare filo da torcere ai nerazzurri", ha detto l'ex capitano giallorosso.

La figurina del top player della Roma in questo momento? "Tutta la squadra sta facendo bene, ma se devo citarne uno dico mister Gasperini. Sta creando un grande gruppo, compatto e unito che ha voglia di dimostrare e di vincere".

Stasera c'è il Real Madrid, la Roma se la può giocare come ai tuoi tempi? "Se la gioca, sì, anche se poi davanti ha sempre una squadra come il Real. Ma non è il Real Madrid dei tempi nostri, quella era piena di galacticos. Però è sempre una partita di Champions, difficile per entrambe, venire all'Olimpico e giocare davanti a 70mila persone non è semplice".

Ci sarà anche l'emozione per Mourinho che torna. "Penso faranno una grande accoglienza. Mourinho ha dato tanto a questa città e a questa squadra. Credo sia doveroso l'omaggio che gli faranno".

Ti sarebbe piaciuto giocare con Malen? "Perché no. Un grandissimo giocatore, fa la differenza. Da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli. Stiamo parlando di un top player e spero continui su questa squadra".