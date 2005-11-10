Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni dei giornalisti nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Lecce.

12.45- La conferenza stampa avrà inizio fra pochi minuti.

12.50- Inizia la conferenza stampa.

Come ha ritrovato i nazionali? Quali sono i dubbi principali?

"L'ultimo a essere rientrato è Gaspar, è tornato ieri sera e si è allenato con la squadra. Non ci sono stati problemi dovuti al rientro. Ho un paio di dubbi, dietro e in mezzo al campo. Davanti già so quali saranno gli interpreti di questa gara".

Il Lecce deve avere meno timore reverenziale?

"Ho sempre parlato di coraggio, voglio un atteggiamento propositivo, ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane. Sono fiducioso di quello che il gruppo mi può dare. La Lazio ha grande entusiasmo, sta facendo molto bene, ha mantenuto giocatori di qualità e ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Gattuso sta facendo veramente bene. Dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza timore reverenziale".

Tornerà al 4-3-3 o vedremo un modulo differente?

"Tutto si lega al risultato, io mi voglio affidare alle caratteristiche dei calciatori più che ai sistemi di gioco. Se ho fatto certe scelte contro il Torino deriva dal fatto che non avevo esterni, oggi ho recuperato Monteiro. A Torino volevo dare consapevolezza e forza a una squadra che aveva preso tanti gol, stavamo soffrendo sulle palle alte e sul finale ho messo un difensore in più. Giocando a cinque dietro non abbiamo subito un tiro per 70 minuti. Volevamo prima di tutto fare una grande fase difensiva e ritrovare solidità e ci siamo riusciti. Per me abbiamo fatto una gara davvero importante".

Ha recuperato gli infortunati?

"Pierotti è un'assenza importante per le sue caratteristiche. Alle mie ali ho chiesto di lavorare nello stesso modo sia quando attaccano sia quando difendono. Lo fanno le grandi squadre, figuriamoci noi. Berisha sta sicuramente meglio, ha alternato allenamenti con la squadra a giorni di recupero per evitare ricadute, ma è un giocatore che deve acquisire la forma migliore, però mi è piaciuto. Dobbiamo avere la giusta cautela. Monteiro si è allenato con la squadra, è recuperato e può anche partire dall'inizio".

Sta lavorando coi centrocampisti per dare manforte alla fase difensiva?

"Abbiamo lavorato su come legare i tre di centrocampo coi quattro di difesa. Ma non dimentichiamoci anche della fase offensiva, i nostri attaccanti si devono ancora sbloccare, dobbiamo avere fiducia in loro".

Che Lecce vedremo da qui a gennaio?

"Dobbiamo essere più squadra, quando si difende e si attacca. Abbiamo cambiato sistema di gioco poche volte, per necessità o per scelta. Questa squadra è stata costruita per giocare con il 4-3-3 o 4-2-3-1. Da qui a fine gennaio ci saranno tante partite, l'augurio è quello di poter scegliere i migliori giocatori di partita in partita".

E' il momento migliore per affrontare la Lazio?

"A noi pesa ogni partita, mi si chiude lo stomaco prima di ogni gara, a me non cambia nulla a prescindere dall'avversario. Ho pensato a rinforzare i nostri concetti sapendo che squadra andremo ad affrontare. Non parlo di spregiudicatezza, ma abbiamo la possibilità di fare qualcosa anche con le grandi. Ripartiamo dalle prestazioni, rimanendo attaccati al risultato".

Su Veiga?

"Lo scorso anno se parlavi con lui ti diceva di non saper difendere...il terzino prima di tutto deve saper difendere. Ha avuto una cresciuta costante, lui sa agire anche da centrale. Ci ha messo grande disponibilità, secondo me quest'anno non è partito benissimo ma è cresciuto tanto nelle ultime gare. Ha numeri importanti nei duelli e negli assist. Col Torino ha fatto una buona gara in fase difensiva anche Dembélé".

13.08- Finisce la conferenza stampa.