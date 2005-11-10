Calhanoglu ok, il turco in gruppo alla ripresa degli allenamenti dell'Inter: ci sarà col Brugge

I timori per le condizioni di Hakan Calhanoglu sono evaporati nel giro di pochissime ore: il centrocampista turco non ha alcun tipo di problema e oggi, riporta FcInterNews.it, ha svolto il regolare lavoro di scarico post-gara insieme ai compagni. A svolgere lavoro differenziato sono stati pertanto gli infortunati John Stones e Curtis Jones: il resto del gruppo è a completa disposizione per la sfida di Champions League contro il Brugge.

Lo stesso Chivu aveva rassicurato a fine gara sulle condizioni del turco: "Sta bene. Gli abbiamo concesso un'ora dopo una settimana fatta molto bene. Era il momento giusto per farlo giocare, fargli ritrovare fiducia e condizione fisica. Siamo costretti a fare queste scelte ma siamo contenti di come ha risposto lui e anche i suoi compagni".