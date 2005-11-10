Sassuolo-Milan 1-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; van der Brempt (34’ st Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (26’ pt Odenthal), Doig; Adzic (15’ st Thorstvedt), Matic (34’ st Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (15’ st Bowie), Laurienté. A disp.: Turati, Satalino, Candé, Walukiewicz, Dominguez, Sulemana, Obrador, Ghion, Volpato, Skjellerup. All.: Aquilani
Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (20’ pt De Winter), Pavlovic, Estupinan (1’ st Modric); Chukwueze (40’ st Hutchinson), Musah (33’ st Jashari), Rabiot, Moreira; Pulisic (33’ st Cisse); Ramos. A disp.: Torriani, Terracciano, Bouyer, Diawara, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All.: Amorim
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 63’ Rabiot (M), 68’ Odenthal (S)
Ammoniti: Thorstvedt (S); Estupinan (M), De Winter (M), Ramos (M), Pavlovic (M)