Possesso sterile Juventus, Cagliari spietato: 1-0 a fine primo tempo. Chi se non Maldini?
Dimitri Conti
La Juventus sta tenendo il pallino del gioco in mano, ma è il Cagliari a chiudere in vantaggio il primo tempo dell’Unipol Domus, grazie al gol del solito Daniel Maldini, che festeggia al meglio il ritorno in Nazionale segnando il gol che all’intervallo vale l'1-0.
Nico Gonzalez c'è, sorpresa Massolin
Uno sguardo iniziale va alle formazioni, dove trova posto tra i titolari Nico Gonzalez fresco di rinnovo che ne certifica il nuovo status: a farne le spese, Alajbegovic. La grande sorpresa la riserva però Pisacane con l’esordio in rossoblù e in Serie A di Massolin, centrocampista francese preso in prestito dall’Inter e impiegato per l’occasione sulla trequarti d’attacco.
Daniel Maldini colpisce ancora
Il copione di partita del primo tempo è sullo stesso binario: gli ospiti fanno tanto possesso, provando a far male a Caprile perlopiù dalla distanza. I tentativi dei vari Gonzalez e Conceicao, però, non arrivano mai dalle parti del portiere di casa. Viceversa, il Cagliari usa raramente il fioretto ma quando lo fa è devastante: vedere l’azione che al 20’ porta Maldini a segnare il quarto gol in questo campionato, tutti di fila. La Juventus (non) reagisce proseguendo sullo spartito mostrato in apertura fino al duplice fischio dell’arbitro Marcenaro, che manda tutti a riposo negli spogliatoi.