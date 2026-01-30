Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Zaccagni dà forfait, Maldini subito titolare come falso 9

Sono ufficiali le scelte di mister Maurizio Sarri e mister Daniele De Rossi per la sfida in programma questa sera tra Lazio e Genoa, in programma alle ore 20.45 all'Olimpico per l'anticipo del 23° turno di Serie A. Tra i biancocelesti parte subito titolare il nuovo acquisto Daniel Maldini, che sostituisce l'infortunato dell'ultim'ora Mattia Zaccagni. Di seguito le formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.