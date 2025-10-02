Lazio, il punto sugli infortunati: per Marusic c'è lesione, per Pellegrini no
Giornata di controlli ed esami strumentali in casa Lazio, con l'obiettivo di far luce sulle situazioni dei vari alle prese con fastidi di natura fisica. Di seguito la nota della società biancoceleste in merito:
"Nel pomeriggio, dopo gli esami effettuati presso la struttura di Villa Mafalda ed un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot: continua il protocollo riabilitativo.
Matias Vecino: prosegue il protocollo di riatletizzazione.
Adam Marusic: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.
Luca Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni".
