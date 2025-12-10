Roma, Leggo apre oggi: "Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra"
TUTTO mercato WEB
"Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra": titola così questa mattina Leggo, per quanto riguarda la prima pagina. Si parla dunque della Roma, che ha alle porta l'impegno di Europa League contro il Celtic e con il quale vuole riscattarsi dopo le ultime due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Il club di Friedkin è concentrato anche sul mercato di gennaio: Zirkzee obiettivo numero uno.
Spazio anche alla metà biancoceleste della capitale, con il titolo - in taglio alto come il precedente - riportato di seguito: "Lazio, un nuovo infortunio: Isaksen si ferma un mese". Sarri dovrà dunque convivere con l'ennesima assenza in questa prima parte di stagione, sperando anche lui di avere qualche aiuto dal mercato invernale.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile