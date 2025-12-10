Roma, Leggo apre oggi: "Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra"

"Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra": titola così questa mattina Leggo, per quanto riguarda la prima pagina. Si parla dunque della Roma, che ha alle porta l'impegno di Europa League contro il Celtic e con il quale vuole riscattarsi dopo le ultime due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Il club di Friedkin è concentrato anche sul mercato di gennaio: Zirkzee obiettivo numero uno.

Spazio anche alla metà biancoceleste della capitale, con il titolo - in taglio alto come il precedente - riportato di seguito: "Lazio, un nuovo infortunio: Isaksen si ferma un mese". Sarri dovrà dunque convivere con l'ennesima assenza in questa prima parte di stagione, sperando anche lui di avere qualche aiuto dal mercato invernale.