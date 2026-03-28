L'Italia verso i playoff con i piedi per terra. Il Tempo: "Gattuso: 'Ora l'Everest'"

"L'Italia verso i playoff con i piedi per terra. Gattuso: 'Ora l'Everest'" scrive Il Tempo in prima pagina quest'oggi. Gli Azzurri hanno ottenuto la vittoria contro l'Irlanda del Nord e ora si preparano alla finalissima playoff contro la Bosnia-Erzegovina, avversario da non sottovalutare.

"Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l'Everest. Ci giochiamo tanto. Il formicolio oggi lo avevamo tutti, anche io Buffon e il presidente. Fantasmi sì, ma ora ci manca l'ultima partita per completare l'opera" ha detto Rino Gattuso.