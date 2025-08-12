Lazio, nei prossimi giorni incontro Castellanos-Lotito: per il club non è cedibile
Nelle ultime ore è emerso il forte interessamento del Flamengo per l’attaccante argentino della Lazio Valentin Castellanos. Così, dopo i no incassati da Taremi e Beltran, il club pare deciso a tentare il colpo Taty, e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, il giocatore stesso sarebbe favorevole a un trasferimento.
Come riporta Il Tempo, nei prossimi giorni sarebbe addirittura in programma un incontro tra Castellanos e il presidente Lotito, durante il quale l’attaccante potrebbe chiedere la cessione alla società. Dal fronte Lazio la linea è chiara: nessuno andrà via da qui al 31 agosto. Solo una superofferta, nell'intorno dei 40 milioni di euro, potrebbe far vacillare le certezze biancocelesti.
