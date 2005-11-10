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Lazio, ecco il tuo "non" centravanti: Noslin ora è un protagonista

Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
31.10.2026 06:30Serie A
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Da oggetto misterioso a protagonista con Gattuso: la Lazio si gode un Noslin versione centravanti atipico tra gol e sorrisi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il perfetto "non" centravanti per la Lazio di Gennaro Gattuso. Questo sta diventando Tijjani Noslin, un giocatore che al terzo anno in biancoceleste sta vivendo il suo miglior momento nella Capitale. Arrivato per oltre 15 milioni di euro nell'estate del 2024, l'olandese è sempre stato un equivoco tattico. Non un centravanti, non un esterno, di sicuro non un fattore né per Baroni, né per Sarri. Anche con Gattuso all'inizio lo spazio non era tantissimo, come dimostrano gli appena 22 minuti nelle prime tre uscite ufficiali tra Coppa Italia e Serie A. Fino a fine agosto infatti Noslin era un'alternativa, entrato con il Mantova al posto di Cancellieri e contro il Bologna al centro dell'attacco per Dia. Poi novanta minuti di panchina contro il Genoa prima della rivoluzione in attacco, gli addii di Dia e Ratkov e la trasformazione in alter-ego di Pinamonti come centravanti.

Lazio, la svolta per Noslin a settembre: adesso è inamovibile per Gattuso

Le occasioni per Tijjani Noslin sono arrivate a settembre grazie a un problema alla caviglia per Pinamonti. Oltre mezz'ora a Udine, poi la titolarità con il Milan e il gol del momentaneo 2-0 in un primo tempo dominato dalla Lazio. Da quel momento l'olandese non è più uscito dal campo, col tabellino che recita quattro gol e due assist in sei partite da titolare. Domani contro il Cagliari ci sarà la settima presenza consecutiva dal primo minuto, con Pinamonti che ancora non è al 100% dopo i postumi dell'influenza che lo ha colpito la scorsa settimana. Noslin che è il perfetto centravanti atipico per la Lazio, come dimostra anche la doppietta contro il Sassuolo. Due gol da fuori area e quel continuo movimento su tutto il fronte d'attacco che libera spazio per gli inserimenti di centrocampisti ed esterni, vera chiave della fase offensiva della Lazio di Gattuso.

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