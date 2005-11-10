Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 ottobre

MILAN, PULISIC RINNOVA FINO AL 2031. INTER, ICARDI SI PROPONE DI TORNARE. JUVENTUS, SI COMPLICA LA PISTA RAIMONDO PER L'ATTACCO. BOLOGNA, JOAO MARIO IN GOL E SI ALLONTANA DAL DALL'ARA

BOLOGNA

Il Bologna guarda al mercato di gennaio e Giovanni Sartori torna a seguire da vicino Joao Mario, esterno portoghese attualmente alla Fiorentina, già transitato in rossoblù nella seconda parte della scorsa stagione. Il responsabile dell'area tecnica rossoblù era ieri sera al Franchi per assistere alla sfida contro l'Atalanta, con l'attenzione rivolta proprio al giocatore, possibile obiettivo per la prossima finestra di mercato. La strada, però, potrebbe complicarsi: Joao Mario, tornato titolare, ha trovato il gol e convinto Paolo Vanoli, che nel postpartita ne ha elogiato pubblicamente professionalità, impegno ed esperienza, definendo la sua prestazione una risposta importante per sé e per la squadra. Dichiarazioni che sembrano allontanare, almeno per il momento, l'ipotesi di una sua partenza a gennaio.

INTER

Tiene ancora aperta una porta all'Inter Mauro Icardi, attualmente svincolato e in cerca di un progetto che lo convinca pienamente. Intervistato da La Repubblica, l'ex capitano nerazzurro ha ammesso di non aspettarsi di arrivare al 30 ottobre senza squadra, tornando anche sulla possibilità di un clamoroso ritorno a Milano: «Sarebbe speciale. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso». Un'ipotesi che, secondo l'argentino, avrebbe senso soltanto in presenza di una convinzione reciproca tra le parti. Icardi è tornato anche sulla separazione dall'Inter, riconoscendo alcuni errori nella gestione dei momenti più delicati e ricordando con amarezza la decisione di Luciano Spalletti di togliergli la fascia di capitano, arrivata mentre conviveva con un problema al ginocchio e giocava spesso ricorrendo alle infiltrazioni. Oggi, ha spiegato, affronterebbe diversamente quella situazione, sapendo comunicare meglio le proprie difficoltà.

JUVENTUS

La Juventus continua a fare i conti con il problema del gol e con il rendimento finora deludente del proprio reparto offensivo. Luciano Spalletti è alla ricerca di un centravanti con caratteristiche diverse, un vero numero nove capace di garantire presenza fisica e profondità, ma prima di intervenire sul mercato di gennaio sta valutando anche alcune soluzioni interne. Resta comunque vivo l'interesse per Antonio Raimondo, attuale capocannoniere della Serie A a pari merito e protagonista della sorprendente stagione del Frosinone, con un bottino di 22 reti complessive, il doppio di quelle realizzate finora dai bianconeri (11). L'operazione, tuttavia, non si preannuncia semplice: il cartellino dell'attaccante appartiene al Bologna, che non intende accelerare i tempi con il club ciociaro, mentre il Frosinone vorrebbe trattenere il giocatore almeno fino al termine del campionato.

MILAN

Il Milan blinda uno dei suoi principali protagonisti: Christian Pulisic ha rinnovato il contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031, prolungando di fatto il proprio accordo per altre cinque stagioni. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato della società, che ha sottolineato il valore tecnico, la personalità e la continuità di rendimento dell'attaccante statunitense, arrivato a Milano nel luglio 2023. Da allora Pulisic ha collezionato 141 presenze e 44 reti, diventando un punto di riferimento della squadra. Il prolungamento conferma la volontà del Milan di puntare ancora sull'americano e di costruire attorno a lui una parte importante del proprio progetto sportivo, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi.

ROMA

La Roma si muove con decisione sul mercato per rinforzare la propria difesa, mettendo nel mirino sia profili di prospettiva sia usati sicuri di livello internazionale. Tra i giovani talenti spicca Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 del Lecce sotto contratto fino al 2030 e valutato dai salentini tra i 25 e i 30 milioni di euro: sui di lui è forte anche la concorrenza di Milan, Fiorentina e delle inglesi Crystal Palace, Fulham e Bournemouth. Sul fronte dell'esperienza, secondo la stampa spagnola, i giallorossi attenzionano la situazione di Lisandro Martinez, difensore argentino del Manchester United in scadenza nel 2027 (con i Red Devils che mantengono comunque un'opzione di rinnovo fino al 2028), seguito con interesse anche da Inter, Como, Barcellona e Atletico Madrid.

CALCIO ESTERO

Minaccia tedesca per l'Arsenal: nel mezzo della trattativa per il rinnovo del contratto di Odegaard, attualmente in scadenza nel 2028, spunta l'apprezzamento da parte del Bayern Monaco per il capitano dei Gunners. E il giocatore non sarebbe insensibile al corteggiamento.

Situazione tutta da definire quella di Jack Grealish, escluso nella sfida di Carabao Cup dell'Everton per motivi disciplinari, dopo un ritardo in allenamento. Il giocatore è tornato ad allenarsi e sarà probabilmente multato, ma secondo la BBC è da capire se l'episodio possa porre la fine del suo futuro con il club, al di là che possa giocare ancora o meno nelle prossime sfide.

La crescita di Fermin Lopez sembra inarrestabile. Stagione dopo stagione, il centrocampista spagnolo si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Barcellona di Hansi Flick, diventando una delle pedine più preziose del reparto offensivo blaugrana nonostante la forte concorrenza interna. Il classe 2003 ha iniziato la stagione 2026/27 in modo straordinario: 5 gol e 4 assist in 12 presenze complessive tra tutte le competizioni, un rendimento che ha ancora più valore considerando il lungo stop vissuto la scorsa estate, quando una frattura al quinto metatarso del piede destro lo ha costretto a un intervento chirurgico e gli ha fatto saltare il Mondiale. Oggi è tornato ai suoi livelli e sta attirando l'attenzione di diverse squadre, su tutte PSG e Manchester United.