Le partite di oggi: il programma di domenica 1° novembre
Giacomo Iacobellis
Domenica all'insegna del calcio italiano e internazionale, questo 1° novembre. Riflettori puntati sulla Serie A, dove spiccano soprattutto Juventus-Napoli e Lazio-Cagliari, ma anche sulla Premier League con il big match tra Liverpool e Arsenal. In campo anche LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Liga Portugal, oltre a un pomeriggio particolarmente intenso per Serie B e Serie C. Ecco il programma completo delle gare di oggi, con tutti gli orari.
Ligue 1 – Francia
15:00 Strasburgo-Auxerre
17:15 Paris FC-Monaco
20:45 Marsiglia-Tolosa
Bundesliga – Germania
15:30 Union Berlino-Colonia
Premier League – Inghilterra
17:30 | Liverpool-Arsenal
Serie A – Italia
12:30 Como-Venezia
15:00 Lazio-Cagliari
18:00 Lecce-Genoa
20:45 Juventus-Napoli
Serie B – Italia
15:00 Arezzo-Ascoli
15:00 Empoli-Juve Stabia
17:15 Verona-Carrarese
19:30 Palermo-L.R. Vicenza
Serie C – Girone A
12:30 Folgore Caratese-Brescia
14:30 Dolomiti Bellunesi-Lecco
17:30 Carpi-Renate
17:30 Lumezzane-Arzignano
Serie C – Girone B
14:30 Gubbio-Vis Pesaro
15:00 Spezia-Atalanta U23
17:30 Campobasso-Forlì
17:30 Latina-Pianese
17:30 Livorno-Ostiamare
Serie C – Girone C
12:30 Cosenza-Inter U23
17:30 Potenza-Crotone
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Arouca-Nacional
19:00 Marítimo-Santa Clara
21:30 Braga-Famalicão
LaLiga – Spagna
14:00 Getafe-Siviglia
18:30 Elche-Valencia
21:00 Athletic Bilbao-Real Sociedad