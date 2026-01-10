Lazio, primo allenamento per Taylor. Per Verona convocati sia lui che Ratkov

Lazio in campo a Formello agli ordini di Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro la Fiorentina per 2-2 ed in vista della sfida contro il Verona in programma domani alle ore 18.

Alla seduta insieme al resto del gruppo ha preso parte anche l'ultimo arrivato Kenneth Taylor, centrocampista prelevato dall'Ajax per circa 15 milioni di euro dopo l'addio di Guendouzi, a sua volta trasferitosi al Fenerbahce per 27 milioni più bonus. Sia Taylor che Ratkov, spiega Sky Sport, saranno convocati per la trasferta di domani al Bentegodi, con Maurizio Sarri che deciderà se e come utilizzarli.