Lazio, Floriani verso il rinnovo: pronto un quinquennale con adeguamento dello stipendio

Il futuro di Romano Floriani Mussolini sarà ancora alla Lazio. Il terzino biancoceleste è sempre più vicino al rinnovo del contratto: questa mattina, a Formello, è andato in scena un nuovo incontro tra la società e l'entourage del giocatore per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.

Come riporta Lalaziosiamonoi, l'intesa dovrebbe portare alla firma di un nuovo contratto quinquennale, con un importante aumento dell'ingaggio. Attualmente il classe 2003 percepisce circa 150 mila euro a stagione, mentre con il nuovo accordo lo stipendio dovrebbe partire da circa 500 mila euro, con una crescita progressiva negli anni. Un segnale della fiducia riposta dal club nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.

La svolta è arrivata dopo il ritorno dal prestito alla Cremonese, un'esperienza non semplice chiusa con la retrocessione dei grigiorossi e caratterizzata da poco spazio e discontinuità. Rientrato a Formello per il ritiro estivo, Floriani ha però conquistato subito la fiducia di Gennaro Gattuso, che aveva scelto di valutarlo personalmente. L'infortunio di Adam Marusic alla prima giornata gli ha aperto le porte della titolarità sulla fascia destra e il giovane difensore non ha più lasciato il posto. Da Bologna in poi è sempre partito dal primo minuto, diventando una delle sorprese della squadra biancoceleste.

Il nuovo contratto dovrebbe prolungare la scadenza attuale, fissata al 2028, blindando un giocatore considerato ormai parte integrante del progetto futuro della Lazio. Il direttore sportivo Fabiani lo aveva già indicato come esempio del lavoro svolto dal settore giovanile: "Per tanti anni si è parlato del settore giovanile, oggi c'è Floriani e pochi lo sottolineano. L'abbiamo svezzato nelle giovanili, si è fatto le ossa e Gattuso ora l'ha messo nell'undici titolare".