Lazio al lavoro per i rinnovi. Si punta a blindare Floriani e Cataldi

Punto rinnovi in casa Lazio che arriva da Il Messaggero: Romano Floriani Mussolini e Danilo Cataldi sono destinati a legarsi ai biancocelesti.

Floriani già centrale per Gattuso

Il terzino è in scadenza nel 2028 ma il club capitolino è pronto a blindarlo, adeguandone il contratto in modo significativo. 23 anni, il giocatore è rientrato alla casa madre in questa stagione dopo il prestito alla Cremonese. E con Rino Gattuso si è preso la fascia destra, giocando titolare in 4 delle 5 partite fin qui disputate in campionato.

Rinnovo Cataldi, colloqui iniziati già da tempo

Cataldi è invece in scadenza e ancora non ha messo piede in campo. Fuori per infortunio nel primo mese, si è rivisto tra i convocati nelle ultime due partite, restando in panchina per tutti e 90' sia contro il Milan che contro il Venezia. Sono già iniziati i colloqui per un nuovo accordo e salvo sorprese il centrocampista si legherà ancora ai biancocelesti.