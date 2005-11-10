Lazio prima in solitaria, a Napoli basta un pari. Gli azzurri si rialzano ma c'è poco da stare Allegri
Gaetano Mocciaro
La Lazio chiude il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali al primo posto in classifica, in solitaria. Al "Maradona" la squadra di Gattuso si fa fermare sull'1-1, interrompendo una striscia di sei vittorie consecutive. Dall'altra parte Massimiliano Allegri consolida la propria panchina trovando un risultato tutto sommato positivo, considerando le ultime sconfitte.
Frattesi illude, il Napoli la riprende
Frattesi apre le marcature al 28', pareggia i conti il Napoli a inizio ripresa con un'autorete di Pedraza, subentrato nell'intervallo al posto di un Nuno Tavares che ha stretto i denti per giocare, ma che non poteva garantire i 90'. Preoccupazione per Sutalo, che è dovuto uscire poco la mezz'ora di gioco: lesione da valutare, il giocatore salterà la Nazionale.
Lang vs pubblico
Fischi per Lang: l'olandese è uno dei migliori in campo per il Napoli ma il suo rapporto con la tifoseria partenopea non decolla. Il giocatore provoca il pubblico mostrando l'orecchio e fa uscire tutto il suo nervosismo anche nei confronti dell'arbitro.
Allegri come il Napoli neopromosso
A fine gara Massimiliano Allegri prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Nessuna depressione, siamo dentro a tutte le competizioni". Eppure il suo Napoli è quello che dall'avvento di Aurelio De Laurentiis ha totalizzato meno punti dopo 11 giornate, al pari della squadra 2007/08 ma quella era una neopromossa.
Gattuso mantiene i piedi per terra
Gattuso vola basso nonostante il primo posto: "C'entriamo poco con queste posizioni". Sarà, ma intanto la squadra, visibilmente delusa dopo il pari ottenuto, fa capire di avere fatto lo switch mentale e di crederci.