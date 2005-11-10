Lazio, terza in Europa: il sogno prende forma

La Lazio è terza in Europa. Non stiamo esagerando. Nei top campionati europei, dopo undici giornate, la squadra biancoceleste vanta il terzo miglior rendimento in termini di punti conquistati.

Il Barcellona comanda con 33 punti, seguito dal Real Madrid con 30, ottenuti in dodici partite. Subito dietro, con una gara in meno, troviamo la Lazio a quota 29, davanti a Inter e Atlético Madrid, staccate di un punto, Arsenal con 10 partite e Roma, che inseguono a due lunghezze. Una classifica che acquisisce ancora più valore se consideriamo che la squadra di Gattuso, proprio come la Roma, non ha ancora conosciuto la sconfitta.

«Una partenza stratosferica, che nessuno poteva immaginare. Ma quello che balza agli occhi è l'entusiasmo e il divertimento che trasmette questa squadra. Un patrimonio che, a prescindere dall'obiettivo finale, il gruppo non deve perdere nel corso della stagione». Queste le parole del giornalista Fabrizio Maffei, intervenuto a Maracanà.

Sicuramente entusiasmo e divertimento sono componenti importanti che Gattuso ha saputo portare all'interno del gruppo, ma i numeri appena citati sono anche il frutto del gioco e dell'organizzazione che la Lazio sta mostrando in questo avvio di campionato. Questa squadra ha sempre espresso un'identità precisa: rapidità, sviluppo verticale e ripartenze letali. Il gol del vantaggio contro il Napoli, ad esempio, racchiude in maniera evidente l'idea di un calcio organizzato, solido ed efficace.

Vedere la Lazio ai vertici del campionato e al terzo posto in Europa per punti conquistati autorizza a pensare a traguardi prestigiosi. Un sogno che, in questo momento, può essere coltivato, sempre con grande equilibrio. Non bisogna dimenticare le difficoltà incontrate, le sofferenze e i rischi corsi contro Venezia e Monza, oppure le prestazioni di alto livello limitate a un solo tempo contro Milan e Napoli. Ma aver superato questi ostacoli, portando comunque a casa punti pesanti, alimenta la convinzione di poter restare stabilmente nella parte alta della classifica.

Con un solo impegno settimanale, inoltre, le prospettive possono diventare ancora più interessanti. Un avvio del genere regala fiducia e alimenta l'entusiasmo, proprio quel patrimonio che non deve essere disperso quando arriveranno inevitabilmente i momenti difficili.

Questa Lazio ha conquistato il diritto di sognare. Non deve avere paura delle proprie ambizioni, ma nemmeno perdere la leggerezza che l'ha portata fin qui. Perché i punti costruiscono la classifica, il gioco alimenta le ambizioni, ma è il cuore a poter trasformare una grande partenza in una stagione indimenticabile.