Catania, Catania "Risoluzione consensuale del contratto con Christian Torre

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Catania, Catania "Risoluzione consensuale del contratto con Christian TorreUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 19:03Serie C
autore Claudia Marrone
11.11.2026 19:03Serie C
Senza alcune presenza all'attivo, si chiude l'avventura dell'esterno sinistro con la formazione rossazzurra guidata da Longo
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© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Catania "rende nota la risoluzione consensuale del contratto con Christian Torre, rivolgendo al calciatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera".
L'ala mancina classe 2007 non ha collezionato nessuna presenza, in questa stagione con la maglia della società rossazzurra.
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