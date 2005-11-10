Italia U19, il bianconero Borasio trascina gli Azzurrini: doppietta e Romania battuta

Buona la prima per la Nazionale Under 19 nel Round 2 di qualificazione all’Europeo. Ad Ancona, al termine di una partita complicata e spigolosa soprattutto nel primo tempo, la squadra di Massimiliano Favo è comunque riuscita a portare a casa i tre punti contro la Romania: un 2-0 che avvicina gli Azzurrini alla terza e decisiva fase in programma a marzo, a cui accederanno le prime tre classificate nei gironi della Lega A. A decidere il match allo Stadio del Conero è stato un difensore, lo juventino Benit Borasio, schierato esterno e autore di entrambi i gol nella ripresa, entrambi sugli sviluppi di calcio piazzato. Sabato alle 15.30 a Fano contro l’Ucraina, che in mattinata a Fermo aveva sconfitto 3-2 Israele, l’Italia avrà il primo match point per garantirsi aritmeticamente il passaggio del turno.

Le parole del CT Favo: “Le prime partite dei gironi non sono mai semplici – l’analisi di Favo, in panchina nella città in cui vive, davanti ai suoi familiari –. Abbiamo trovato un’avversaria molto fisica e chiusa all’interno: noi siamo una squadra che palleggia molto, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato grazie a due calci piazzati. Potevamo fare qualche gol in più, ma in ogni caso la vittoria è meritata e molto importante nell’ottica di un girone da tre gare: sono tre punti che danno morale, entusiasmo, consapevolezza, e ci permettono di lavorare bene”.