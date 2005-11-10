Test di prestigio per la Virtus Entella: sabato mattina a Leivi sfiderà il Genoa. Ma a porte chiuse
Claudia Marrone
Smaltita la sconfitta nell'ultimo turno di campionato, torna in campo la Virtus Entella, in una sosta che la stessa società definisce "di intenso lavoro". Come infatti si legge in un comunicato diffuso dal club chiavarese, che di seguito riportiamo integralmente, i biancocelesti "sono tornati ad allenarsi oggi a Leivi per iniziare una lunga preparazione che li porterà, alla ripresa del campionato, ad affrontare nell’arco di sette giorni Carrarese, Hellas Verona e Ascoli.
Oltre alle sedute di allenamento quotidiane, i ragazzi di Chiappella sosterranno un test contro il Genoa, in programma sabato mattina a Leivi, con fischio d’inizio alle ore 11.00. Il test si svolgerà a porte chiuse e sarà la giusta occasione per tenere alta l’intensità e mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato".