Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Test di prestigio per la Virtus Entella: sabato mattina a Leivi sfiderà il Genoa. Ma a porte chiuse

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 19:18Serie B
11.11.2026 19:18Serie B
Fonti preferite
Una sosta di lavoro per la formazione chiavarese, che sfiderà la truppa guidata da De Rossi pe tenere al meglio il ritmo gara
FotoTUTTOmercatoWEB

Smaltita la sconfitta nell'ultimo turno di campionato, torna in campo la Virtus Entella, in una sosta che la stessa società definisce "di intenso lavoro". Come infatti si legge in un comunicato diffuso dal club chiavarese, che di seguito riportiamo integralmente, i biancocelesti "sono tornati ad allenarsi oggi a Leivi per iniziare una lunga preparazione che li porterà, alla ripresa del campionato, ad affrontare nell’arco di sette giorni Carrarese, Hellas Verona e Ascoli.

Oltre alle sedute di allenamento quotidiane, i ragazzi di Chiappella sosterranno un test contro il Genoa, in programma sabato mattina a Leivi, con fischio d’inizio alle ore 11.00. Il test si svolgerà a porte chiuse e sarà la giusta occasione per tenere alta l’intensità e mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato".

Articoli correlati

Immagine news 1
Continua la maledizione del Sannazzari per l'Entella: ancora zero successi interni
Immagine news 2
Modena, che media per Montevago: viaggia al ritmo di un gol per tempo
Immagine news 3
Virtus Entella, Chiappella: “Sarebbe servita più presenza in area ed un po’ più di concretezza e lucidità”

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
19:18 Serie B
Test di prestigio per la Virtus Entella: sabato mattina a Leivi sfiderà il Genoa. Ma a porte chiuse
Immagine news 2
17:04 Serie B
Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"
Immagine news 3
16:04 Serie B
Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio
Immagine news 4
15:18 Serie B
Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Immagine news 5
14:50 Serie B
Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine news 6
14:00 Serie B
Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine news 7
13:34 Serie B
Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine news 8
13:11 Serie B
Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Kvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio
Immagine top news n.1 Roma, Endrick è il grande obiettivo di gennaio: il brasiliano apre all'addio al Real Madrid
Immagine top news n.2 L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato
Immagine top news n.3 Lazio, dopo Floriani Mussolini pronti altri due rinnovi. Ma per Cataldi si va verso l'addio
Immagine top news n.4 Inter, sospiro di sollievo per Thuram: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare
Immagine top news n.5 Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
Immagine top news n.6 L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine top news n.7 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Repice: "Lazio ritrovata con Gattuso. Quando si allineano i pianeti..."
Serie A
Immagine box news Serie A Italia U19, il bianconero Borasio trascina gli Azzurrini: doppietta e Romania battuta
Immagine box news Serie A Italia, Mancini: "Spero niente fischi per Donnarumma. Mbappé non rischi..."
Immagine box news Serie A Italia, Mancini: "In 62mila a San Siro? Sono orgoglioso. Con la Francia in campo per vincere"
Immagine box news Serie A Kvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio
Immagine box news Serie A La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine box news Serie A Gli occhi di Vincenzo Italiano sulla Serie A: il Besiktas a gennaio vuole Solet e Okoye
Serie B
Immagine box news Serie B Test di prestigio per la Virtus Entella: sabato mattina a Leivi sfiderà il Genoa. Ma a porte chiuse
Immagine box news Serie B Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"
Immagine box news Serie B Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio
Immagine box news Serie B Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Immagine box news Serie B Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Serie C
Immagine box news Serie C Catania, Catania "Risoluzione consensuale del contratto con Christian Torre
Immagine box news Serie C Nasce la docuserie sull'Ostiamare. Daniele De Rossi: "Le maglie le ho disegnate io"
Immagine box news Serie C Non solo Dossena: il Forlì ha preso info anche su Cassani. Più sullo sfondo, c'è Bernacci
Immagine box news Serie C Atalanta U23, tegola Zanaboni: l'operazione per la lesione del crociato sembra inevitabile
Immagine box news Serie C Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà visibile anche all'estero. Grazia alla piattaforma Kick
Immagine box news Serie C Bernardi: "I verdetti a maggio. Questa Reggiana ce la può fare: lo dice la storia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi