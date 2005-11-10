Italia, Mancini: "In 62mila a San Siro? Sono orgoglioso. Con la Francia in campo per vincere"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Francia in Nations League. Queste le sue parole.

Partiamo dai 62mila tifosi attesi allo stadio. Un mese, un mese e mezzo fa, forse era difficile immaginare di coinvolgere così tanta gente per questa partita. Che effetto le fa?

“È una cosa bella, sono veramente orgoglioso. È bello vedere così tanta gente allo stadio. Avere un pubblico così numeroso è sicuramente una cosa positiva”.

Prima di parlare della Francia, quali sono le sicurezze in più che ha trovato in questa Nazionale?

“Sono state quattro buone partite, secondo me. Anche la prima con il Belgio ci è servita, abbiamo cercato di migliorare. Dobbiamo continuare così, perché penso che la strada sia ancora abbastanza lunga. Però queste partite così belle e importanti ci servono”.

Che tipo di partita si aspetta, considerando anche la bella prestazione fatta a Parigi?

“È stata una buona partita e dobbiamo cercare di ripeterla anche domani sera. Dobbiamo migliorare alcune situazioni che a Parigi non erano andate benissimo e cercare di vincere. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di giocare il meglio possibile”.

È una partita che conta soltanto per la classifica oppure può rappresentare un ulteriore esame per capire quanto sia cresciuta questa Nazionale?

“Dobbiamo cercare di giocare per vincere. È una partita nella quale probabilmente ci giocheremo la qualificazione alla fase finale della Nations League. Credo che il Belgio possa fare un buon risultato contro la Turchia, quindi alla fine probabilmente sarà tutto come prima, a meno che noi non battiamo la Francia. Speriamo di riuscirci”.

Ha ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto in attacco, oppure ha già tutto chiaro in testa?

“Abbiamo ancora un pochino di tempo, fino a domani mattina. Ho abbastanza chiaro tutto, però dobbiamo ancora prendere qualche decisione”.

La Francia fa meno paura considerando che dovrebbero mancare Mbappe e Dembele?

“È una squadra talmente forte che non cambia molto. Ha giocatori talmente forti in attacco che, se ne mancano sei, ne hanno altri sei altrettanto forti. Basta vedere i giocatori che hanno lasciato a casa, quelli non convocati, quelli infortunati e quelli che giocheranno. Non credo che cambi molto la qualità della squadra”.