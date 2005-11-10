La Lazio ha voglia di provare l'allungo. Ma Juric ha già fatto "piangere" una volta Gattuso

La Lazio ha voglia di continuare a stupire, dopo un avvio di stagione che in pochi avrebbero potuto immaginare considerando le difficoltà estive in fatto di calciomercato. Gennaro Gattuso è riuscito però a cementare il gruppo, a dare l'entusiasmo giusto e il campo sta dando ragione al suo lavoro. Primo posto in concomitanza con Inter e Roma dopo 5 giornate e tante voglia di continuare sulla strada intrapresa, a cominciare dalla sfida contro il Monza alla ripresa del campionato.

Occasione ghiotta per la Lazio

Considerando anche gli impegni dell'Inter contro il nuovo Parma di Alberto Gilardino e della Roma contro il Como, ecco che l'occasione Monza appare particolarmente ghiotta per i biancocelesti. Con lo stesso Gattuso che però in carriera ha un bilancio piuttosto altalenante contro Ivan Juric, col pallino nero dell'ultima stagionale del 2020/2021.

La macchia di quell'ultima giornata del 2020/2021

In generale il bilancio di Gattuso contro Juric è positivo, con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ma come detto spicca quella sfida della 38^ giornata del 2021. Il Napoli di Gattuso si giocava la Champions League contro un Verona già ampiamente salvo e senza ulteriori ambizioni di classifica. Quella sfida finì però 1-1, con la Juventus che vincendo contro il Bologna effettuò il sorpasso al quarto posto costringendo il Napoli alla quinta posizione e quindi all'Europa League.