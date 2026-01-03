Le emozioni di Gasperini, di ritorno a Bergamo: "C'è una partita di mezzo ma gli affetti restano"

Serata speciale per Gian Piero Gasperini, questa sera a Bergamo per la prima volta da avversario, dopo aver speso 9 anni irripetibili alla guida dell'Atalanta. Con lui al timone, la Dea ha raggiunto vette mai viste arrivando a vincere anche l'Europa League. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Sull'affetto ricevuto al suo ritorno a Bergamo

"Qualcosa di straordinario. Testimonianza d'affetto ricevuta anche ieri. Chiaro che oggi c'è una partita di mezzo. Gli affetti rimangono, l'amicizia sempre e quello che abbiamo fatto altrettanto. Adesso pensiamo a questa partita".

Su come ha vissuto l'accoglienza

"Ho incontrato tutti i ragazzi, giocatori con i quali ho condiviso tante partite. Giusto che sia così, è una delle cose più belle del calcio. Giustamente c'è la partita, i tifosi coinvolti, si gioca per gli obiettivi nostri".

Sulla squadra

"Non manca niente. Il problema è che abbiamo sempre qualche defezioni. E quando le hai nello stesso reparto fai un po' più di fatica",