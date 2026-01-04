“Gasp, ritorno amaro. La Lazio prova a scippare Raspadori”. L’apertura de Il Messaggero

È un ritorno agrodolce quello di Gasperini nella ‘sua’ Bergamo, accolto come un Re dai suoi ex tifosi ma battuto di misura grazie al ritorno al gol di un suo pupillo come Giorgio Scalvini, che non segnava dal 2 giugno del 2024, nella gara in cui subì la rottura del crociato contro la Fiorentina.

Il gol si porta con sé anche diverse polemiche perché nell’azione si vede che il difensore atalantino mette chiaramente le mani sul volto di Svilar. Nonostante ciò, per la Roma si tratta del 4º ko nell ultime 6 gare di campionato, agganciata al quarto posto dalla Juventus. Gasperini però nel post partita non si abbatte: “Non è una sconfitta che ci ridimensiona. L’Atalanta è un club solido e forte ed esserle davanti è un merito”.

Oggi in campo la Lazio, che alle 12:30 accoglierà all’Olimpico il Napoli. Biancocelesti parecchio indaffarati anche sul mercato: con Castellanos che ha salutato, adesso gli uomini di mercato di Lotito tentano di ‘scioppare’ Raspadori, attaccante dell'Atletico Madrid, alla Roma.