Roma, Gasperini chiede 'aiuto': "Ho bisogno di miglioramenti. I ragazzi stanno dando il 150%"

Quarta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato per la Roma, che non sta vivendo un periodo facilissimo ed è stata agganciata al quarto posto dalla Juventus. Al termine della sfida persa per 1-0 con l’Atalanta, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso il tecnico Gian Piero Gasperini: “È una serata amara. Abbiamo avuto un’opportunità di andare in vantaggio abbastanza clamorosa, poi abbiamo subito un gol su cui c’è molto da dire: rivedendo le immagini è inspiegabile che il VAR lo abbia assegnato.

Poi resta il fatto che abbiamo perso contro una squadra molto forte, e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Abbiamo fatto una buona gara e adesso guardiamo avanti, continuando a lavorare e a crescere”.

Proverete a recuperare fin da subito le energie mentali…

“Ma non si tratta solo di energie mentali, avrei bisogno anche di migliorare la nostra squadra, che regge su dei giocatori che stanno dando il 150%”.