Roma, Gasperini: "Scalvini? Episodio chiaro a tutti. Noi dobbiamo imparare"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara.

Cosa ne pensa del goal di Scalvini?

"E' una cosa molto limpida a tutti. Ripone di nuovo grossi dubbi sul VAR".

Il fatto che questa Roma passi in svantaggio sia un campanello d'allarme?

"No, anche perché l'Atalanta è una squadra di qualità e che sta facendo bene: loro hanno una rosa completa con tanti cambi e tantissimi giocatori di livello. La Roma ha creato molte situazioni, ma abbiamo avuto noi le migliori occasioni".

Cosa ne pensa dell'Atalanta?

"Ha venduto Retegui, ma ha ritrovato Scamacca. L'Atalanta ha tantissime risorse, e sicuramente merita i primi posti. Dall'altra parte la Roma deve assolutamente prendere da queste partite molte lezioni per crescere e ritornare in alto".

Vi ha sorpreso la mossa di Zalewski?

"Abbiamo riscontrato qualche difficoltà sulle fasce, poi abbiamo cercato di alzare il ritmo. Mancini ci ha dato una grande mano e lui è tutto tranne che un provocatore: secondo me è un giocatore importate per il calcio italiano. La Roma non esce ridimensionata".

Cosa ne pensa dell'accoglienza del pubblico?

"Ringrazio il pubblico atalantino, ma questo l'ho detto tante volte: sarò sempre grato a questa gente. Bello lo striscione, mentre invece quello che è comparso in Curva Sud posso dire che il finale non poteva essere diversamente. Quello che è stato è stato".

Quante difficoltà ci sono state stasera?

"A centrocampo non è facile affrontare il duo De Roon-Ederson, penso che secondo me abbiamo avuto molte difficoltà sulle fasce: subendo non poco i loro giocatori, poi dopo è andata addirittura meglio".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non parlo di mercato oggi perché non è il momento migliore".

Si può migliorare in zona goal?

"Certo che si, però è anche vero che bisogna migliorare anche nelle reazioni quando passiamo in svantaggio. Abbiamo 33 punti e possiamo sicuramente diventare più forti".

