Pedersen si addormenta, Messias ringrazia: il Genoa chiude i conti, 3-0 al Torino
TUTTO mercato WEB
Il Genoa cala il tris. La squadra di Daniele De Rossi segna il 3-0 contro il Torino con Junior Messias. Il brasiliano soffia il pallone a Pedersers e si invola a realizzare il suo gol personale chiudendo di fatto i conti al "Ferraris".
